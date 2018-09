Grécke trajekty začnú čoskoro opäť premávať, odborári odvolali štrajk

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 4. septembra (TASR) - Členovia posádok gréckych trajektov ukončili v utorok štrajk, pre ktorý na gréckych ostrovoch uviazli na viac ako deň tisíce turistov i miestnych obyvateľov dochádzajúcich na pevninu za prácou. Informovala o tom agentúra AP s tým, že trajekty by mali začať premávať v priebehu utorňajšieho popoludnia.O ukončení štrajku a okamžitom návrate zamestnancov do práce rozhodla hlavná odborová organizácia v tomto odvetví - Panhelénska federácia námorníkov (PNO) - po tom, ako zamestnávatelia prisľúbili posádkam trajektov dvojpercentné zvýšenie platov. Hovorca PNO povedal štátnemu rozhlasu, že zvýšenie miezd bude platiť retroaktívne, a to už od januára.Odborári pôvodne žiadali až päťpercentné zvýšenie miezd, pričom argumentovali osemročným obdobím, kedy boli mzdy zamrazené v dôsledku zadlženosti krajiny.V pondelok vyhlásený štrajk, ktorý mal pôvodne trvať do stredy 5.00 h SELČ, v Grécku vážne narušil námornú dopravu. Väčšina gréckych ostrovov totiž nemá letisko a tak sú bez tohto druhu dopravy prakticky odrezané od zvyšku krajiny.