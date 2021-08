Grécko bojuje s mohutnými lesnými požiarmi, z predmestia Atén ušli z domovov tisíce ľudí (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako 500 hasičov sa v utorok v noci snažilo zastaviť rozsiahly lesný požiar na predmestí Atén, ktorý sa dostal aj do obytných oblastí a donútil tisíce ľudí k úteku z domu. Je to najhorší z 81 lesných požiarov, ktoré v krajine vypukli za 24 hodín do utorkového večera.Šéf gréckej civilnej ochrany Nikos Hardalias konštatoval, že požiar severne od Atén je „veľmi nebezpečný“ a zhoršoval ho silný vietor a sucho, ktoré je výsledkom horúčav dosahujúcich v oblasti 45 stupňov Celzia. Žiadne vážne zranenia však neboli hlásené. Úrady uviedli, že poškodených bolo niekoľko budov, ale neposkytli ďalšie podrobnosti. Príčina požiaru nebola známa.V utorok večer vietor ustal a podľa guvernéra regiónu Atén Giorgosa Patoulisa by to mohlo umožniť dostať požiar pod kontrolu, keď lietadlá zhadzujúce vodu v stredu obnovia činnosť. Z požiaru sa nad Atény šíril veľký oblak dymu, čo viedlo k evakuáciám neďaleko Tatoi, 20 kilometrov severne od gréckeho hlavného mesta. Čiastočne uzavreli aj hlavnú grécku diaľnicu spájajúcu sever a juh krajiny.Lesné požiare zasiahli aj ďalšie oblasti Grécka a viedli k evakuácii dedín na juhu Peloponézu a tiež na ostrovoch Evia a Kos, uviedli úrady. Celkovo v krajine v utorok večer vyčíňalo 40 požiarov.