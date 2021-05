Grécko čaká na turistov, všetkých obyvateľov ostrovov majú úplne zaočkovať do šiestich týždňov

Prímorské štáty nemôžu čakať

Po rekorde prišiel prepad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pani Kyriaki Kapri z gréckeho ostrova Naxos má v kuchyni dostatok potravín pre nasýtenie armády. Kopy kalmárov na vyprážanie, citróny, zemiaky, bylinky i morské plody na prípravu jedál.Urobila všetko, na čo si spomenula, aby sa čo najlepšie pripravila na turistov vo svojej plážovej reštaurácii Gorgona (po grécky morská panna, pozn.), no prítomnosť turistov je stále vzácny úkaz.Počas 6-mesačného lockdownu musela prvý raz za 50 rokov túto reštauráciu zatvoriť, no verí, že najhoršie je za ňou a v lete bude môcť privítať návštevníkov z gréckej pevniny i zahraničia."Všetci sme zaočkovaní, stoly sú vonku rozložené, pričom na každom sú dezinfekčné prostriedky na ruky. Sme pripravení. Teraz už len čakáme," povedala.Aj keď Európska únia pracuje na implementácii systému certifikátov, ktorý by už počas tohtoročnej letnej sezóny umožnil voľný pohyb v únii a podporil cestovný ruch, predovšetkým prímorské členské štáty nečakajú. Nemôžu, pretože sú od príjmov z cestovného ruchu existenčne závislé.Chorvátsko a Cyprus už otvorili svoje „brány“ pre turistov a v piatok sa k nim pridalo aj Grécko. Obyvatelia krajiny na Peloponézskom polostrove môžu prvý raz po polroku opustiť domovy bez toho, aby potrebovali elektronicky vydané povolenie.Vlani sa podľa oficiálnych údajov počet návštevníkov v Grécku scvrkol o 78,2 % na 7,4 milióna turistov. Rok predtým pritom Grécko zaznamenalo historický rekord - až 34 miliónov návštevníkov.V krajine dúfajú, že počas tohto roka dosiahnu aspoň polovicu návštevnosti z roku 2019. Grécki politici sľubujú, že počas nasledujúcich šiestich týždňov zaočkujú celú populáciu na ostrovoch.Majú dokonca v pláne, že u návštevníkov budú uznávať zaočkovanie vakcínami proti koronavírusu vyrobenými v Rusku a Číne.