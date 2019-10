Grécko čelí náporu migrantov prichádzajúcich na ostrovy alebo pevninu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 29. októbra (TASR) - Grécke úrady, ktoré čelia náporu migrantov a žiadateľov o azyl, v utorok oznámili, že čoraz viac ľudí prichádza z Turecka pevninskou cestou i po mori. Informovala o tom agentúra DPA.V utorok ráno zachytili príslušné orgány celkovo 118 ľudí, ktorí prišli do krajiny po pevnine alebo pristáli loďami v prístave Alexandrupoli v severnej časti Grécka a na ostrovoch Samos a Farmakonisi v Egejskom mori.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že v období od začiatku tohto roka do 20. októbra prišlo do Grécka cez Egejské more 42.010 ľudí.Počet ľudí prichádzajúcich po mori je najvyšší od marca 2016, keď Európska únia podpísala s Tureckom dohodu, ktorá mala za cieľ uzavrieť balkánsku trasu a obmedziť počet príchodov.Na základe dohody z roku 2016 sú prichádzajúci migranti zadržiavaní v táboroch na gréckych ostrovoch, až kým sa nerozhodne o udelení azylu alebo ich vrátení do Turecka. Zdĺhavé azylové konania však spôsobili, že tábory sú preplnené.Grécka vláda začala migrantov presúvať na pevninu s cieľom znížiť počty ľudí v záchytných táboroch.Vláda 22. októbra sľúbila, že v súvislosti s novým náporom migrantov sprísni pravidlá udeľovania azylu, rozšíri svoje kompetencie na ich zadržiavanie a zrýchli deportačný proces.