Grécko chce ratifikovať vstup Macedónska do NATO v najbližších dňoch

Atény 31. januára (TASR) - Grécka vláda predloží "v nadchádzajúcich dňoch" parlamentu na schválenie dohodu o vstupe Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorej ratifikáciou nadobudne účinnosť zmena názvu tejto krajiny na Severné Macedónsko. Oznámil to vo štvrtok hovorca gréckej vlády.Po tom, ako grécky parlament ratifikuje prístupový protokol NATO, rezort zahraničných vecí bude o tomto výsledku informovať macedónske ministerstvo zahraničných vecí, čím automaticky nadobudne účinnosť zmena názvu, uviedol hovorca Dimitris Tzanakopulos. Konkrétny termín hlasovania nespresnil, uviedla agentúra AP.Dohoda o zmene názvu, ratifikovaná parlamentmi Grécka a Macedónska v januári tohto roka, ukončila dlhoročný spor susedných krajín, ktorý bránil vstupu bývalej juhoslovanskej republiky do NATO a Európskej únie. Atény integračné ambície Skopje blokovali tvrdením, že používanie názvu Macedónsko naznačuje územné nároky na rovnomenný región v severnom Grécku a privlastňovanie si gréckych dejín a kultúry.Tzanakopoulos uviedol, že takmer tri desaťročia trvajúci spor vyvolal v Grécku "obludné lži, nacionalizmus a krajný historický revizionizmus". Prijatie dohody gréckymi poslancami 25. januára označil za "historický míľnik pre mier, spoluprácu a stabilitu na Balkáne". Dohoda podľa neho tiež obnovuje "vedúce postavenie" Grécka v balkánskom regióne.Ratifikácia dohody "symbolizuje víťazstvo politickej odvahy a rešpektu k dejinám krajiny nad oportunizmom, nacionalizmom, zneužívaním vlastenectva a obchodu s nenávisťou", dodal hovorca.Dohoda o názve Macedónska sa stretla s dôrazným odporom mnohých kritikov v oboch krajinách, ktorí svoje vlády obvinili, že robia príliš veľké ústupky druhej strane, pripomína AP.Po tom, ako dohoda nadobudne účinnosť, Macedónsko bude mať päť rokov na uskutočnenie mnohých zmien, ktoré musí podniknúť. Patrí k nim napríklad zmena tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel či vydanie nových pasov a bankoviek.Grécko by sa symbolicky mohlo stať prvou krajinou, ktorá ratifikuje prístupový protokol Macedónska, uviedol tento týždeň spravodajský portál Euractiv s odvolaním sa na informované zdroje, podľa ktorých tak Atény chcú urobiť do 8. februára.Ak ratifikačný proces, ktorý obvykle trvá asi jeden rok, urýchlia aj ďalšie členské štáty, už premenované Severné Macedónsko by sa mohlo stať 30. členom NATO na júlovom summite aliancie, priblížil Euractiv.