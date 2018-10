Grécko deportovalo do Turecka 5 odmietnutých žiadateľov o ochranu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 18. októbra (TASR) - Grécko deportovalo vo štvrtok do Turecka piatich migrantov, občanov Afganistanu, Alžírska, Iraku a Pakistanu.Žiadosti týchto ilegálnych prisťahovalcov o subsidiárnu ochranu, ktorá sa poskytuje osobám potenciálne ohrozeným vo vlasti vojnovými konfliktami, mučením alebo trestom smrti, predtým grécke orgány po posúdení zamietli.Ako však uviedol pre tlačovú agentúru DPA šéf gréckeho azylového úradu Markos Karavias, realizácia programu vracania migrantov z Grécka do Turecka naráža v praxi na nedostatok personálu.Iba na ostrove Lesbos by sa mali spracovať žiadosti 13.000 osôb o azyl, na gréckych ostrovoch vo východnej časti Egejského mora sa zdržiava v súčasnosti viac ako 19.000 utečencov a iných migrantov a tamojšie záchytné tábory sú podľa zhodných informácií oficiálnych zdrojov beznádejne preplnené.