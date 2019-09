Grécko presunulo z preplnených táborov na ostrovoch 350 migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 28. septembra (TASR) - Grécka vláda presunula v sobotu z preľudnených utečeneckých táborov na ostrovoch vo východnom Egejskom mori na pevninu 350 migrantov, informovala agentúra DPA.Podľa gréckej štátnej televízie ERT stovky ďalších migrantov plánuje vláda presunúť na pevninu do prístavného mesta Pireus v pondelok.Minister obrany Nikos Panagiotopoulos v piatok upozornil, že nárast počtu utečencov prichádzajúcich z Turecka do Grécka dosahuje "rozmery národnej krízy".V apríli počet migrantov žijúcich na gréckych ostrovoch klesol na 14.000. Ich počet však opäť narástol, keď sa v priebehu augusta 2019 doplavilo z územia Turecka na ostrovy v Egejskom mori dovedna 8103 migrantov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos v súčasnosti žije takmer 30.000 migrantov. Ide o najväčší počet od marca 2016, keď vstúpila do platnosti dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom, ktorá pomohla výrazne obmedziť prílev migrantov do Grécka.Migračná dohoda totiž stanovuje, že EÚ môže poslať späť všetkých migrantov a utečencov, ktorí nelegálne prichádzajú na grécke ostrovy cez Turecko. Azylové konania sú však zdĺhavé pre nedostatok personálu.