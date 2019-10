Grécko presúva z preplneného tábora na ostrove Lesbos 570 migrantov

Letecký pohľad na utečenecký tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. októbra (TASR) - Trajekt s približne 570 migrantmi opustil v nedeľu grécky ostrov Lesbos, informovala agentúra AP. Úrady uviedli, že presun je súčasť plánu na zníženie počtu ľudí v preplnenom záchytnom tábore Moria.Tábor Moria na ostrove Lesbos má kapacitu iba pre 3000 osôb, no v súčasnosti je v ňom umiestnených okolo 13.000 ľudí. Migranti, väčšina ktorých sú Afganci, protestujú proti pretrvávajúcim podmienkam, žiadajú presun z tábora Moria a rýchlu reakciu v súvislosti so žiadosťami o azyl. Protesty často sprevádzajú prejavy násilia.Úrady uviedli, že 570 migrantov patrí do kategórií zraniteľných osôb ako rodiny, slobodné matky s deťmi a mladiství bez sprievodu dospelých.Trajekt má v pondelok doraziť do prístavu Pireus na juhovýchodnom pobreží Grécka. Migranti majú byť premiestnení do tábora neďaleko mesta Solún na severe krajiny.