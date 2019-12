Grécko ráta v roku 2020 s príchodom ďalších 100.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 18. decembra (TASR) - Grécka vláda očakáva, že počas nadchádzajúceho roka sa vylodí na tamojších ostrovoch približne 100.000 migrantov prichádzajúcich z územia Turecka. Pre stredajšie vydanie novín nemeckej mediálnej skupiny Funke to povedal príslušný vládny splnomocnenec Manos Logothetis, ktorého vyjadrenie prevzala tlačová agentúra DPA.," povedal Logothetis. Grécka vláda chce podľa neho poslať v roku 2020 z ostrovov naspäť do Turecka 10.000 žiadateľov o azyl. V záujme splnenia tohto cieľa by mala najať 270 dodatočných pracovníkov na posudzovanie azylových žiadostí. Na piatich ostrovoch, ktoré sú vystavené najväčšiemu náporu, majú zároveň vzniknúť nové tábory pre azylantov.Grécko momentálne zápasí s najväčšou migračnou vlnou od roku 2015 a situácia v preplnených táboroch pre azylantov na ostrovoch Egejského mora sa čoraz viac vymyká spod kontroly. Podľa oficiálnych údajov sa počet ubytovaných osôb od apríla zvýšil zo 14.000 na vyše 41.000, čo je najviac od uzavretia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom z marca 2016.Grécku pomáha so zvládaním migračnej krízy aj Nemecko, ktoré však podľa údajov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vyslalo tento rok na ostrovy v Egejskom mori 80 expertov. Vlani ich však poskytlo až 124, zatiaľ čo v roku 2017 ich bolo 130.