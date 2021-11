Grécko sprísnilo pravidlá pre nezaočkovaných, do kostola sa dostanú aj bez testu

Bez testu do kostola

Vstup do krajiny s PCR testom

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaočkované osoby majú v Grécku zakázaný vstup do uzavretých priestorov reštaurácií, zábavných centier, divadiel, kín, múzeí, výstav, fitnescentier či konferenčných hál.S negatívnym výsledkom PCR či antigénového testu môžu využiť služby kaderníctiev, verejného a súkromného sektora, otvorené priestory reštaurácií a majú povolený vstup do kostolov a obchodov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Bez testov je možný vstup len do supermarketov, lekární, pekární, mäsiarstiev, predajní rýb a vína. Bez testu je možné navštevovať aj kostoly. Krajina sa tak snaží zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 v krajine.Cestujúci z krajín EÚ++, teda aj zo Slovenska, USA, Spojeného kráľovstva, Albánska, Arménska, Austrálie, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bruneja, Kanady, Číny, Izraela, Japonska, Jordánska, Kosova, Kuvajtu, Libanonu, Moldavska Čiernej Hory, Nového Zélandu, Severného Macedónska, Kataru, Ruska, Saudskej Arábie, Srbska, Singapuru, Južnej Kórei, Turecka, Spojených arabských emirátov a Ukrajiny nemusia absolvovať po vstupe do krajiny povinnú karanténu.„Bez ohľadu na spôsob dopravy musí pri vstupe do Grécka každá osoba staršia ako 12 rokov predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu, vykonaný maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny,“ vysvetľuje rezort diplomacie. Výsledok testu musí byť v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom alebo ruskom jazyku a musí obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade, s ktorým cestujúci do Grécka vstupuje.