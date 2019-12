Grécko spustilo tender na distribučnú sieť plynu DEPA Infrastructure

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 10. decembra (TASR) - Grécko tento týždeň spustilo tender na predaj plynárenskej distribučnej siete DEPA Infrastructure. Svoj podiel predávajú ako štát, tak aj spoločnosť Hellenic Petroleum, ktorá vo firme kontroluje približne tretinový podiel. Uviedla to grécka privatizačná agentúra, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.Grécko, ktoré v polovici minulého roka vystúpilo z tretieho záchranného programu, sa dohodlo s medzinárodnými veriteľmi na privatizácii viacerých podnikov, medzi nimi aj plynárenskej spoločnosti DEPA. Jej privatizácia bola súčasťou dohody o otvorení gréckeho trhu s plynom.Grécky parlament minulý mesiac schválil návrh zákona na rozdelenie firmy na dve spoločnosti, pričom DEPA Commercial má na starosti dodávky plynu a DEPA Infrastructure distribúciu. To otvorilo cestu k predaju 65-percentného podielu štátu v DEPA Infrastructure, ako aj v DEPA Commercial.Hellenic Petroleum kontroluje v obidvoch firmách 35-percentný podiel. Firma signalizovala, že v prípade DEPA Infrastructure je pripravená svoj podiel predať.Záujemcovia o privatizáciu DEPA Infrastructure môžu svoje žiadosti podávať do 14. februára budúceho roka. Ako dodali pre Reuters dva zdroje s plynárenského trhu, čo sa týka tendra na predaj 65-percentného štátneho podielu v DEPA Commercial, ten by sa mal spustiť v januári.