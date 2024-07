Grécko trápi vysoká vlna horúčav, Akropolu počas dňa zatvorili na niekoľko hodín

17.7.2024 (SITA.sk) - Grécke ministerstvo kultúry nariadilo v stredu na niekoľko hodín zatvoriť Akropolu, najväčšiu kultúrnu atrakciu krajiny.Tamojšie úrady zároveň varovali pred extrémnymi podmienkami vo veľkej časti Grécka, keďže južnú Európu dusí vlna horúčav, ktorá spôsobila špirálovitý nárast teplôt.Meteorológovia uviedli, že horúci vzduch z Afriky bude podľa predpovedí prúdiť do Grécka ešte niekoľko dní a prinajmenšom do nedele, pričom vlna horúčav bude vrcholiť v stredu a vo štvrtok, keď sa očakávalo, že teploty dosiahnu zhruba 43 stupňov Celzia.Úrady zatvorili slávnu aténsku Akropolu od poludnia do 17:00. Ľudia boli varovaní, aby sa počas najhorúcejších hodín dňa vyhýbali slnku a často pili vodu.