Grécko už pripravuje balík nepotrebného vojenského vybavenia a zbraní, ktorý poputuje na Ukrajinu

List od Anthonyho Blinkena

Grécko nakúpi stíhačky F-35

28.1.2024 (SITA.sk) - Grécke úrady nariadili pripraviť presun balíka vybavenia a zbraní pre Ukrajinu.Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na grécky denník Kathimerini, má to byť vybavenie a zbrane, ktoré už grécke ozbrojené sily nepoužívajú.Žiadosť o presun zbraní na Ukrajinu bola obsiahnutá v liste amerického ministra zahraničných vecí Anthonyho Blinkena.V Blinkenovom liste sa hovorí najmä to, že grécke letectvo dostane vojenské dopravné lietadlo KS-135, čím sa zvýšia operačné schopnosti gréckych stíhačiek, pričom Grécko môže predať alebo previesť na Ukrajinu vybavenie, ktoré jeho ozbrojené sily nepotrebujú.Politické a vojenské vedenie Grécka už podľa spomenutého denníka vydalo potrebné pokyny, že zastarané systémy a vybavenie, ktoré už grécka armáda nepoužíva, budú prevezené na Ukrajinu s cieľom získať zdroje na nové výzbrojné programy.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v piatok schválila predaj stíhačiek F-35 v hodnote 8,6 miliardy dolárov do Grécka. Balík zahŕňa 40 spoločných úderných stíhačiek F-35 Lightning II najnovšej generácie a súvisiace vybavenie.