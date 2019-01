Grécko vydá päťročné dlhopisy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 28. januára (TASR) - Grécko pripravuje prvú emisiu päťročných dlhopisov od ukončenia posledného záchranného úveru. Uviedol to zdroj z ministerstva financií, ktorý nechcel byť menovaný.Zdroj potvrdil emisiu, ale nepovedal, akú sumu by Atény chceli získať z emisie, ktorá sa má uskutočniť v. V médiách sa objavili špekulácie, že by malo ísť o 2 až 2,5 miliardy eur a k emisii by malo dôjsť po hlasovaní v gréckom parlamente o novom názve susedného Macedónska.Pri poslednej emisii vo februári 2018 získalo Grécko z predaja sedemročných dlhopisov 3 miliardy eur s výnosom 3,5 %. Atény pritom dostali ponuky v hodnote približne 6,5 miliardy eur.Predchádzajúca emisia päťročných dlhopisov v júli 2017 priniesla Grécku 3 miliardy eur s výnosom 4,625 %.Grécko v súčasnosti nepotrebuje naliehavo získať peniaze na dlhopisových trhoch, keďže si vybudovalo dostatočne veľkýv hodnote minimálne 15 miliárd eur.Výnosy z 10-ročných gréckych dlhopisov na sekundárnych trhoch vďaka tomu klesli o 1,5 bázického bodu na 4,07 % a sú najnižšie od septembra 2018.povedal premiér Alexis Tsipras začiatkom tohto mesiaca.Terajšia emisia predstavuje akýmsi psychologický míľnik, ktorého cieľom je dokázať, že krajina je na ceste k oživeniu po tom, ako vlani v auguste vystúpila z tretieho medzinárodného záchranného programu.Medzinárodný menový fond v piatok (25.1.) po prvej monitorovacej misii od ukončenia záchranného programu, vo svojom vyhlásení predpovedal Grécku hospodársky rast v tomto roku o 2,4 %. Vláda v Aténach však v návrhu rozpočtu počíta s rastom ekonomiky o 2,5 %, čo je viac ako priemer v eurozóne.Grécky verejný dlh sa v roku 2018 zvýšil na 335 miliárd eur, čo predstavuje 180,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá sa, že v roku 2019 klesne na 167,8 HDP %.