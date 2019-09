Grécko zintenzívni pohraničné hliadky a deportácie migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 1. septembra (TASR) - Grécko posilní hliadky na svojich hraniciach, presunie migrantov z ostrovov na pevninu a urýchli ich deportácie. Tieto opatrenia sú reakciou na prudký nárast počtu migrantov, ktorí sa tento týždeň doplavili z Turecka na grécke ostrovy v Egejskom mori, informovala agentúra AP.O uvedených opatreniach rozhodla vládna rada pre zahraničné záležitosti a obranu, ktorá sa v sobotu zišla na mimoriadnom zasadnutí.Premiér Kyriakos Mitsotakis ho zvolal po tom, ako sa do Grécka, na ostrov Lesbos, vo štvrtok hromadne doplavilo na člnoch približne 600 migrantov.Ide o najväčšie množstvo od roku 2016, keď vstúpila do platnosti dohoda medzi EÚ a Tureckom, ktorá pomohla výrazne obmedziť prílev migrantov do Grécka. Rovnako najvyššia za posledné tri roky bola aj celková bilancia za mesiac august.Deje sa tak v situácii, keď sú utečenecké tábory na gréckych ostrovoch preplnené a ich kapacita je prekročená prinajmenšom dvojnásobne. V Grécku totiž po uzavretí balkánskej migračnej trasy uviazli desaťtisíce migrantov.V posledných mesiacoch do Grécka prichádzajú prevažne rodiny z Afganistanu.Súčasťou nových opatrení je posilnenie ochrany gréckych hraníc v spolupráci s pohraničnou agentúrou EÚ Frontex a s NATO. Majú sa tiež skrátiť zdĺhavé azylové konania a zintenzívniť policajné operácie zamerané na zaistenie odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa stále zdržiavajú na území Grécka.