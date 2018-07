Gréckokatolíci si pripomínajú 130. výročie narodenia mučeníka Gojdiča

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 17. júla (TASR) - Gréckokatolícka cirkev si pripomína 130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, ktoré pripadlo na utorok. Podľa protosynkla Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka je to jedno z výročí Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.uviedol Petrík.Odpustová slávnosť sa začne o 9.15 h akatistom k blaženému P. P. Gojdičovi a o 10.00 h bude pokračovať archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej vladyka Ján zároveň vysvätí jedného poddiakona na diakona.Blahoslavený biskup Gojdič pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup od roku 1927 do roku 1950, keď bol falošne obvinený a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel ako prešovský biskup verný Kristovi, gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi i svojmu svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960.Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho svätý Ján Pavol II. štvrtého novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 27. januára 2008 mu bol udelený titul spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti deportáciám.