Gréckokatolíci zo Slovenska desiaty raz putovali do Krakova

Prešov 20. mája (TASR) - Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska počas uplynulého víkendu putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.Ako uviedol, pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup, metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo.uviedol kardinál Dziwisz a vyzdvihol termín, v ktorom gréckokatolícki veriaci zo Slovenska prišli do Sanktuária.povedal kardinál.Program pokračoval modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostnú homíliu predniesol vroclavsko-gdaňský eparcha Volodymyr Juščak OSBM. Spolu s nimi koncelebrovalo 80 kňazov. Archijerejskú svätú liturgiu, ako aj celý program púte svojím spevom doprevádzal bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca.Popoludní mala pre pútnikov katechézu sestra Blanka z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Pochádza zo Slovenska a už štvrtý rok pôsobí v Krakove. Po katechéze sa pútnici zjednotili v modlitbe Hodiny Božieho milosrdenstva.Ako informoval Pavlišinovič, budúcoročná púť gréckokatolíkov do Krakova sa uskutoční v sobotu 23. mája 2020.