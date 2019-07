Grécku neonacistickú strany Zlatý úsvit opúšťa jej vplyvný člen

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Atény 14. júla (TASR) - Významný člen vedenia gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit, ktorý sa nedávno stal poslancom Európskeho parlamentu, v sobotu oznámil, že stranu opúšťa pre názorové rozpory. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Jannis Lagos, ktorý bol donedávna i poslancom gréckeho parlamentu, už predtým v médiách avizoval, že chce byť nezávislý, pretože nesúhlasí so súčasnou politikou strany.povedal pre spravodajský portál newsbeast.gr. Vysvetlil, že "Zlatý úsvit nikdy nebol zločineckou organizáciou, ani takým nikdy nemal byť. Vždy sme stáli za krajinou a národom."Strana v sobotu vyzvala Lagosa, aby sa vzdal mandátu poslanca Európskeho parlamentu, ktorý získal v májových eurovoľbách." uviedla strana.Zlatý úsvit, ktorý bol v minulosti treťou najsilnejšou stranou v Grécku, získal v nedávnych parlamentných voľbách v Grécku len 2,95 percenta hlasov, pričom pre vstup do parlamentu sú potrebné tri percentá.Oslabovanie Zlatého úsvitu sa ukázalo už v májových voľbách do Európskeho parlamentu, keď hnutie získalo 4,87 percenta hlasov a dva mandáty a skončilo medzi gréckymi stranami na piatom mieste.Na popularitu strany mala veľký vplyv kauza z roku 2013 súvisiaca so smrťou ľavicovo orientovaného rapera Pavlosa Fyssasa, ktorého zabil prívrženec neonacistického Zlatého úsvitu.Samotná strana sa od násilného činu dištancovala s tým, že s ním nemá nič spoločné. Prokuratúra však na základe analýzy telefonátov medzi údajnými členmi Zlatého úsvitu v noc Fyssasovej vraždy zistila, že k násilnému činu došlo s vedomím vedenia strany vrátane Lagosa.Podľa agentúry AFP v straníckej hierarchii vojenského štýlu zastával Lagos funkciu "veliteľa" straníckej bunky pre oblasť prístavu Pireus, kde došlo k útoku na Fyssasa.Raperova matka Magda v roku 2015 uviedla, že Lagos odobril útok straníckych stúpencov na jej syna. O "incidente" vedel aj líder strany Nikos Michaloliakos.Podobne ako viacero ďalších vysoko postavených členov strany aj Lagosa po Fyssasovej vražde vzali do väzby, ale neskôr prepustili na slobodu až do ukončenia súdneho procesu.