Grécky denník urážal Erdogana, „jablkom sváru“ je východná časť Stredozemného mora

Prieskum nerastného bohatstva

Pripravený diskutovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Turecká vláda odsúdila titulok gréckeho denníka Dimokratia, ktorý na úvodnej strane urážal tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana . Ministerstvo zahraničných vecí v "krajine polmesiaca" si už predvolalo gréckeho veľvyslanca a vyzvalo Grécko, aby vzalo na zodpovednosť osoby, ktoré majú tieto urážky na svedomí."V mene tureckej vlády najdôraznejšie odsudzujem zverejnenie urážok na adresu nášho prezidenta," napísal v liste Fahrettin Altun, riaditeľ komunikácie v kancelárii tureckého prezidenta.Už niekoľko týždňov predstavuje "jablko sváru" medzi Gréckom a Tureckom východná časť Stredozemného mora, kde Ankara uskutočňuje prieskum nálezísk nerastného bohatstva.Oba štáty sa sporia o to, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.Erdogan v piatok uviedol, že je pripravený prostredníctvom videohovoru diskutovať s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom , aby sa spoločne pokúsili vyriešiť vzniknutý problém.Vzťahy medzi historickými rivalmi sú v tomto období najhoršie od roku 1974, keď sa neďaleký Cyprus po krátkych bojoch medzi armádami týchto štátov rozdelil na grécku a tureckú časť. Tamojšiu Severocyperskú tureckú republiku však uznáva iba Turecko.