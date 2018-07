Grécky minister chce referendum alebo voľby o dohode s Macedónskom

Panos Kammenos, archívne foto. Foto: TASR/AP/Petros Giannakouris Foto: TASR/AP/Petros Giannakouris

Atény 3. júla (TASR) - Grécky minister obrany a vodca pravicovo orientovanej koaličnej strany Nezávislí Gréci Panos Kammenos v utorok vyhlásil, že nedovolí ratifikáciu dohody o budúcom názve Macedónska v gréckom parlamente dovtedy, kým ju voliči neschvália vo všeobecných voľbách alebo v referende. Informuje o tom agentúra AP.Kammenosove vyjadrenia naznačujú, že je pripravený nechať padnúť vládu premiéra Alexisa Tsiprasa v súvislosti s kompromisnou dohodou so severným susedom, podľa ktorej by sa Macedónsko v budúcnosti malo volať Republika Severné Macedónsko.Kompromis podpísali ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka 17. júna, v oboch krajinách však má mnoho odporcov. Radikáli namietajú, že obsahuje príliš veľa ústupkov voči druhej strane. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko si tým uzurpuje staroveké grécke dedičstvo.Macedónsky prezident Gjorge Ivanov minulý týždeň oficiálne odmietol podpísať dohodu, ktorú už ratifikoval macedónsky parlament. Odôvodnil to tým, že je protiústavná. Parlament bude o nej znovu rokovať tento týždeň a po jej opätovnom ratifikovaní ju už Ivanov nebude môcť blokovať.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by však malo dôjsť až po referende, ktoré je naplánované na september alebo október. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Premiér Zoran Zaev minulý týždeň avizoval, že v prípade neúspešného referenda zo svojej funkcie odstúpi.Grécky parlament má hlasovať o dohode až po tom, čo Macedónsko splní všetky požadované kroky, medzi ktoré patria i ústavné zmeny, pripomína AP.