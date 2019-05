Grécky opozičný líder vyzval premiéra na rezignáciu

Grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 26. mája (TASR) - Grécky opozičný líder Kyriakos Mitsotakis vyzval v nedeľu premiéra Alexisa Tsiprasa, aby podal demisiu. Urobil tak po zverejnení prvých odhadov tamojších výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), podľa ktorých v nich zvíťazila Mitsotakisova strana. Informovala o tom agentúra Reuters.uviedol Mitsotakis.Podľa tzv. exit pollov by Mitsotakisova strana Nová demokracia (ND) mala získať 32,8 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo vládnucej ľavicovej strane Syriza predpovedajú zisk 24 percent.Za nimi nasledujú Socialisti so ziskom 7,8 percenta, Komunistická strana Grécka (KKE) so ziskom 5,6 percenta a krajne pravicová strana Zlatý úsvit so ziskom 4,8 percenta. Nacionalistická strana Riešenie pre Grécko (Greek Solution) by získala 4,1 percenta hlasov.Parlamentné voľby sú v Grécku naplánované na október.