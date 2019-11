Grécky parlament schválil sprísnený azylový zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 1. novembra (TASR) - Grécky parlament po viac ako 14-hodinovej rozprave schválil v noci na piatok veľkou väčšinou hlasov sprísnený azylový zákon. Informovala o tom agentúra DPA.Cieľom konzervatívnej vlády Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá návrh zmien predložila, je urýchliť azylové konanie a žiadateľov o azyl rýchlejšie vracať do Turecka na základe paktu o utečencoch. Grécko tiež plánuje presunúť do konca roka z preplnených záchytných táborov na ostrovoch v Egejskom mori na pevninu približne 20.000 žiadateľov o azyl.Premiér Mitsotakis v rozprave v parlamente uviedol, že grécky azylový systém je už dlho paralyzovaný. Zároveň vysiela posolstvo, že v Grécku môže zostať každý. Mitsotakis zdôraznil, že na základe sprísneného zákona by sa okrem iného mala každá žiadosť o azyl posúdiť už po šiestich, namiesto doterajších deviatich mesiacov. Ak žiadateľ nespolupracuje s úradmi, žiadosť sa automaticky vyhodnotí ako neopodstatnená.Mitsotakis opäť kritizoval členské štáty EÚ, ktoré odmietajú prijať migrantov:Európska solidarita podľa neho nie je menu, z ktorého si niekto vyberie, čo sa mu hodí.Opozícia, ale aj humanitárne a mimovládne organizácie sprísnenie zákona kritizovali, pretože podľa nich oslabuje právo žiadateľov o azyl na komplexné preskúmanie ich žiadostí.Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z marca 2016 sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia umiestňovaní v táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori; ak nepodali žiadosť o azyl, čakajú tam na vrátenie do Turecka. Proces deportácií je však zdĺhavý, zatiaľ čo počet novopríchodzích migrantov do Grécka je najvyšší od dosiahnutia zmienenej dohody.Na gréckych ostrovoch na východe Egejského mora sa v súčasnosti tiesni takmer 35.000 migrantov. Tamojšie záchytné tábory majú pritom miesto iba pre približne 7000 ľudí.