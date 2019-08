Grécky premiér potvrdil Merkelovej žiadosť o rozhovory o reparáciách

Na archívnej snímke Kyriakos Mitsotakis, grécky premiér. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. augusta (TASR) - Nový grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril vo štvrtok počas návštevy Berlína nádej, že Nemecko bude súhlasiť s rokovaniami o vojnových reparáciách. Po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou novinárom povedal, že "".Predošlá grécka vláda odovzdala Berlínu v apríli oficiálnu žiadosť o začatie rozhovorov o vyplatení reparácií, ktoré podľa Atén Grécku patria za obe svetové vojny, píše agentúra AP.Merkelová túto záležitosť na tlačovej konferencii nespomenula, Nemecko však predtým uviedlo, že otázka reparácií Grécku za škody spôsobené v druhej svetovej vojne bola už urovnaná.Grécko odhaduje, že by si mohlo nárokovať minimálne reparácie vo výške 292 miliárd eur za nemeckú okupáciu z druhej svetovej vojny a 9,2 miliardy eur za prvú svetovú vojnu.Mitsotakis povedal, že nájdenie riešenia tohto problému je "". Rokovania o náhrade vojnových škôd by podľa neho mohlo uzavrieť "" v dejinách oboch krajín.Konzervatívny grécky premiér tiež požiadal Nemecko o podporu svojich reformných plánov vo forme investícií nemeckých firiem v Grécku. Nemeckej kancelárke chce začiatkom budúceho roka predstaviť "", v ktorom bude jedným z ústredných bodov klimatická zmena.Merkelová podľa agentúry DPA uviedla, že hoci sú grécko-nemecké vzťahy dobré, mohli by byť aj lepšie. Povedala tiež, že Mitsotakisove reformné plány pravdepodobne podnietia záujem nemeckých spoločností o investovanie v jeho krajine.Predsedovia vlád hovorili aj o otázkach migrácie a obaja uviedli, že podporujú migračnú dohodu EÚ a Turecka. Merkelová si podľa vlastných slov rada vypočula, že Grécko sa bude tejto dohody naďalej držať. Mitsotakis povedal, že jeho krajina urobí všetko, čo môže, na zaistenie návratu migrantov do Turecka, no želá si väčšiu podporu Nemecka pri ochrane svojich hraníc.