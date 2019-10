Grécky premiér požiadal Pompea o zmiernenie napätia s Tureckom

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo (vľavo) a jeho grécky rezortný kolega Nikos Dendias ukazujú podpísané dohody počas stretnutia v Aténach 5. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 5. októbra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis požiadal v sobotu amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea o to, aby USA využili svoj vplyv na zmiernenie napätia vo východnej časti Stredozemného mora, kde sa Cyprus a Turecko sporia o práva na ťažbu na miestnych vodách. Informovala o tom agentúra Reuters.Mitsotakis povedal Pompeovi, ktorý je v Grécku na návšteve v rámci svojho turné po južnej Európe, že Turecko v ostatných dňoch svojimi krokmi v oblasti zjavne porušilo suverenitu tohto ostrova.Spor o právo na ťažbu zemného plynu v regionálnych vodách sa vyostril po tom, ako Turecko do oblasti, v ktorej povolené vyhľadávať ložiská uhľovodíkov prieskumnými vrtmi spoločnosti z Francúzska a Talianska, vyslalo svoju loď. Ankara zase tvrdí, že niektoré oblasti, v ktorých operuje Cyprus sú na jej kontinentálnom šelfe, alebo v zónach, na ktoré majú rovnaké právo tureckí aj grécki Cyperčania.povedal Mitsotakis americkému ministrovi. "Očakávam, že pozitívny príspevok Spojených štátov povedie k tomu, že sa napokon podarí vytvoriť konštruktívnejšiu a plodnejšiu atmosféru na spoluprácu v regióne," dodal.Cyprus je etnicky rozdelený od roku 1974, keď Turecko po prevrate zástancov zjednotenia s Gréckom podniklo inváziu na sever ostrova. Medzinárodne uznávaná vláda krajiny sídli v gréckej, južnej časti Cypru. Vyhlásenie nezávislosti cyperských Turkov na severe uznáva len Turecko, ktoré tam má rozmiestnených tisíce vojakov.Pompeo v reakcii na sobotňajšie Mitsotakisove slová Cyprus nezmienil.povedal a ocenil úsilie, ktoré vynakladá Grécko na to, aby sa ekonomicky pozviechalo.dodal.Grécko a USA mali vždy pomerne blízke vzťahy, mnoho Grékov však Washington obviňuje z jeho tichej podpory vojenskej junty, ktorá v Grécku vládla v rokoch 1967-1974, pripomína Reuters. Dodáva, že v pre americkou ambasádou v Aténach Gréci každoročne protestujú.Aj Pompeovu návštevu v Aténach sprevádzali protesty. Demonštranti sa pri americkej ambasáde dostali do potýčok s políciou, ktorá na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn.Stovky demonštrantov sa ešte pred touto akciou stretli aj na námestí Syntagma v centre Atén. Skandovali heslá ako:a niesli transparenty s nápismi vyzývajúcimi Pompea, aby sapričom demonštrovali proti predĺženiu obrannej spolupráce medzi USA a Gréckom.Agentúra DPA uviedla, že demonštranti v centre Atén tiež obliali farbou sochu bývalého amerického prezidenta Harryho Trumana.