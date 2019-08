Grécky premiér zvolal radu bezpečnosti po náraste počtu migrantov

Migrantke pomáhajú po panickom záchvate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 31. augusta (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis zvolal na sobotu stretnutie vrcholných bezpečnostných predstaviteľov krajiny. Reagoval tak na prudký nárast počtu migrantov, ktorí sa tento týždeň doplavili z Turecka na grécke ostrovy v Egejskom mori, informovala agentúra AP.Grécke úrady a humanitárne organizácie v piatok oznámili, že ku gréckemu ostrovu Lesbos dorazili vo štvrtok popoludní stovky ľudí na malých plavidlách.Pobrežná stráž potvrdila, že vo štvrtok na Lesbos prišlo trinásť člnov s celkovo 546 ľuďmi. Ďalších 32 migrantov zachránila stráž na mori a dopravila ich na tento ostrov vo východnej časti Egejského mora.Dovedna 65 migrantov bolo v ten istý deň zachránených pri ostrove Kos a prístave Alexandrupoli v severnej časti krajiny.Stovky ľudí prichádzajú každý týždeň z Turecka do Grécka napriek tomu, že EÚ v roku 2016 uzavrela s Tureckom dohodu, ktorá pomohla obmedziť prílev migrantov do Európy.Štvrtkový masový príchod na ostrov Lesbos bol najväčší od roku 2016, keď uvedená dohoda vstúpila do platnosti, uviedla humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF).