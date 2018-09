Grečmal: V bratislavskej štvrti vznikne z Pribinovej ulice peší bulvár

Ilustračná snímka. Pohľad na na nábrežie Dunaja v okolí Pribinovej ulice v Bratislave z Tyršovho nábrežia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – V Bratislave pri Dunaji vzniká nová mestská štvrť s názvom Eurovea City. Jej časť je už začatá a developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) má v dlhodobom zámere plánované veľké zmeny s vytvorením nového centra.uviedol na piatkovej prezentácii Peter Korbačka zo spoločnosti JTRE, ktorá je už 20 rokov developerom v Bratislave.Podľa architekta Radoslava Grečmala z GFI plánované zámery vychádzajú zo schváleného územného plánu mesta z roku 1988. Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova sú dodržiavané. Ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby orientovanej k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici, ale aj o formu blokovej zástavby charakteristickej so susediacim územím Starého Mesta. Systém definuje aj výškovú hladinu zástavby, tá graduje od Dostojevského radu ku Košickej ulici.prezradil Grečmal.Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí pracuje na celkovom riešení verejných priestorov v Eurovea City. Predstavila návrh organizácie bulváru Pribinova ako miesta, ktoré podporí všetky druhy mobility a bude priateľské k chodcom. Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou so špecifickým charakterom a identitou. Je akousi linkou prechodu medzi južným a severným sektorom Eurovei. Na juhu vzniknú verejné priestranstvá smerom k Dunaju, na severnej strane zasa ulice prepojené s historickým centrom.dodala Beth Galí.