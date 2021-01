Green Fox Academy: Získajte štipendium a naučte sa programovať

O Green Fox Academy

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Naštartujte svoju kariéru v IT z pohodlia domova prostredníctvom kurzov, ktoré ponúka Green Fox Academy. Záujemcovia o online kurzy programovania sa môžu prihlásiť v priebehu januára 2021 na tejto stránke . Dvaja talentovaní a angažovaní študenti získajú štipendium, ktoré pokryje 100 % nákladov na školné poplatky.Po úspechu v Českej republike a v Maďarsku pripravuje Green Fox Academy spustenie svojich online kurzov programovania aj na Slovensku. Začať budovať svoju kariéru v IT môžete z pohodlia vášho domova a to v rámci dvoch programov v závislosti od toho, koľko času ste schopný štúdiu venovať. Green Fox Academy ponúkazameraný na študentov, ktorí sa ďalších 5 mesiacov môžu venovať výlučne kurzu. Dopyt po programátorských zručnostiach sa čoraz viac začína objavovať aj mimo IT odborov, akými sú marketing, účtovníctvo alebo business intelligence. Naučiť sa programovať môžete aj popri práci vďakaGreen Fox Academy si uvedomuje, že počas roku 2020 sme sa všetci ocitli v neľahkej situácii, a preto sa rozhodla záujemcom o štúdium poskytnúť dva 100 % štipendijné balíčky. Tie sú určené študentom, ktorým chýbajú finančné prostriedky na zaplatenie školných poplatkov. Odborná porota spoločnosti Green Fox rozhodne o pridelení štipendií na základe motivácie a situácie uchádzačov, ako aj podľa výsledkov jednotlivých fáz výberového procesu. Kompletné informácie k štipendiám nájdete tu Vývoj softvéru sa v súčasnosti považuje za tímovú hru, preto si prechod do IT segmentu vyžaduje aj iné ako technické vedomosti. "Počas kurzov, ktoré sú určené pre junior developerov, sa okrem programovania zameriavame aj na rozvoj soft skills, čiže komunikačných a prezentačných schopností, manažment stresu a tímovú spoluprácu," hovorí Katarina Grujicic, psychologička a koučka Green Fox.Presun do online priestoru, ktorý spôsobila pandémia koronavírusu, zmenil systém komunikácie, avšak kvalita výučby ostala zachovaná. "Verím, že sme sa úspešne adaptovali na online prostredie vďaka našej metodológii a učebným materiálom. Spätná väzba od študentov ukázala, že takýto typ spolupráce funguje takmer tak dobre, ako keď sa stretneme osobne" uviedol Ondřej Šlejtr, Lead of Education v Green Fox.Úspešnosť programátorských kurzov Green Fox Academy potvrdzuje aj to, že ich doposiaľ ukončilo 850 študentov a až 90 % z nich sa uplatnilo v IT sektore. Umožňuje to sieť viac ako 95 partnerov, s ktorými akadémia spolupracuje a pomáha absolventom s hľadaním nového zamestnania.Do siete týchto partnerov patrí aj globálna spoločnosť Accenture. "V Accenture si plne uvedomujeme potrebu zvyšovania úrovne digitálnych zručností pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a napredovanie celej našej krajiny. Aj z toho dôvodu organizujeme vlastné programy a podporujeme viaceré organizácie a inštitúcie, ktoré sa tejto problematike aktívne venujú. Už niekoľko rokov sme tiež partnerom Green Fox Academy v Maďarsku a Českej republike a teší nás, že svoj overený vzdelávací program prinášajú aj na Slovensko. Na základe predchádzajúcich skúseností sme presvedčení, že úspešní absolventi programu budú dobre pripravení na naštartovanie svojej kariéry v oblasti moderných informačných technológií," povedala Alena Kanabová, riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v Accenture na Slovensku.Green Fox Academy organizuje kurzy pre juniorských vývojárov od roku 2015. Iniciatíva je odpoveďou na rastúci dopyt po IT talentoch na trhu práce. Okrem programovania realizuje akadémia tréningy tzv. soft skills, akými sú zvládanie stresu, prezentácia a tímová práca, aby kariérna zmena študentov bola čo najplynulejšia.Akadémia pomáha študentom nájsť uplatnenie na trhu práce prostredníctvom siete, ktorej súčasťou je viac ako 95 zamestnávateľov. Výučba a osnovy sú neustále aktualizované podľa potreby týchto partnerov. Vďaka tomuto mechanizmu našlo až 90 % absolventov uplatnenie v IT odbore.Informačný servis