Green litovského majstra vôbec nepodceňuje a verí, že Slovan Bratislava už tentoraz postúpi zo skupiny

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava začneAnglický krídelník Andre Green nechce súpera podceniť, ale verí, že "belasí" s podporou fanúšikov zvládnu aj ďalšie zápasy H-skupiny a na druhý pokus postúpia do vyraďovacej časti EKL.Vlani z F-skupiny nepostúpili s ôsmimi bodmi. Trikrát sa v minulosti predstavili v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostali bez postupu."Ľudia si možno povedia, že Litva nie je až taká futbalová krajina, ale to vôbec nehrá úlohu. Vôbec si nemyslím, že to bude ľahké. Tieto tímy sú v skupine z nejakého dôvodu. Musíme byť veľmi koncentrovaní od prvej minúty. Som presvedčený, že pred domácim publikom dáme do toho všetko. Očakávam ťažký zápas, no urobíme všetko pre to, aby bol pre nás úspešný," uviedol 24-ročný Green na webe Slovana na margo Vilniusu, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Jakub Sylvestr Litovský majster vyradil v predkolách aj švédske Malmö, vlaňajšieho účastníka skupiny Ligy majstrov.Priznal, že domáce duely v pohárovej Európe sú preňho výnimočné a dúfa, že v tomto roku "belasí" dosiahnu viac: "Sme plní očakávaní. Spôsob, akým sme sa sem dostali, je dôkazom, že sme ako tím viac pokope než pred rokom a teda sme silnejší. Cítime obrovskú motiváciu. Tento rok chcem osobne a predovšetkým tímovo dosiahnuť ešte viac. Cítim sa silnejší a lepšie pripravený než pred rokom. Máme motiváciu prekonať náš bodový rekord z minulej sezóny a chceme bojovať o postup zo skupiny."Druhé stretnutie základnej H-skupiny odohrá Slovanna pôde arménskeho Pjuniku Jerevan. V októbri Slovan nastúpi najprv vo Švajčiarsku na ihrisku FC Bazilej , odvetu proti rovnakému súperovi odohrá o týždeň neskôrpred vlastnými fanúšikmi.Nasledovať bude domáci zápas proti Jerevanua napokonduel vo Vilniuse.Žalgiris Vilnius sa už v minulosti v rámci pohárovej Európy predstavil na Slovensku. Bolo to v sezóne 1993/1994, keď v predkole Pohára víťazov pohárov natrafil na 1. FC Košice. Prehral však oba zápasy - vonku 1:2 a následne doma 0:1. Slovan Bratislava v kontinentálnych pohárových súťažiach proti súperovi z Litvy ešte nehral.