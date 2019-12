Greenstorm chce poskytnúť hotelom elektrickú mobilitu a služby

Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Viedeň 12. decembra (TASR) - Tirolská spoločnosť Greenstorm sa chce sústrediť na poskytovanie elektrickej mobility hotelom a chce to využiť na svoj rast. Firma vytvára komplexnú ponuku prenajímateľných elektromobilov a elektrických bicyklov a potrebných nabíjacích staníc.Od jari 2017 postavil Greenstorm 200 nabíjacích staníc pri 171 hoteloch v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku. Do konca roka 2020 sa má jeho sieť rozrásť na 1000 nabíjacích staníc, pričom spoločnosť má záujem expandovať aj do Slovinska, Chorvátska, Francúzska, Belgicka, Luxemburska a Holandska.Greenstorm má jednoduchý podnikateľský model. Hotely získajú elektrickú mobilitu a firma výmenou za to dostane určitý počet voľných izieb vo forme dobropisov, ktoré bude môcť následne predávať. Greenstorm zdôrazňuje, že hotelom nevzniknú žiadne náklady na elektrickú energiu a firma prevezme aj náklady za prípadné opravy. Hotelový hosť zaplatí za "natankovanú" kilowatthodinu (kWh) 24 centov.Od mája 2017 do októbra 2019 pretieklo cez nabíjacie stanice Greenstorm 116.266 kWh, do konca tohto roka to bude zhruba 140.000 kWh. Podľa Greenstormu by táto hodnota stačila na nabitie približne 2500 elektromobilov.Greenstorm spolupracuje so spoločnosťou Smatrics, ktorá zabezpečuje zúčtovací softvér, podporu a 24-hodinovú telefonickú linku. Doteraz boli nabíjacie stanice prístupné len prostredníctvom internetovej aplikácie, no vďaka tejto spolupráci budú mať zákazníci prístup k 5200 nabíjacím staniciam v Rakúsku a zhruba 37.700 v zahraničí bez ohľadu na operátora.