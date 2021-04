Grendel chce zlepšiť slovensko-maďarské vzťahy, odštartoval preto sériu rozhovorov

Zodpovednosť sa spolunažívanie Slovákov a Maďarov

Pollák do parlamentu predložil novelu

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) odštartoval sériu rozhovorov, ktorými chce vrátiť umiernenosť a rozvahu do slovensko-maďarských vzťahov.Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, tieto vzťahy totiž nie sú len o priateľských kontaktoch politikov dvoch susedných štátov, ale závisia aj od kvality spolunažívania Slovákov a Maďarov na Slovensku.„Aj keď sa v politike snažím venovať iným témam, cítim zodpovednosť za pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov. A keď vidím, že to môže byť ohrozené, považujem za svoju povinnosť konať. Pokúsim sa vrátiť umiernenosť a rozvahu do týchto vôd, lebo to začína škrípať, čo nie je v záujme obyčajných ľudí, ktorí chcú na Slovensku v pokoji žiť, pracovať a podnikať,“ zdôvodnil Grendel.Problematikou národnostných menšín sa plánuje zaoberať aj ďalší koaličný poslanec parlamentu Peter Pollák (OĽaNO), ktorý do NR SR predložil novelu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Ako informoval vo svojom profile na sociálnej sieti, ide o zákon na zlepšenie podmienok rómskej komunity.„Túto novelu som predložil v spolupráci so štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry SR Zuzanou Kumanovou , najmä pre dlhotrvajúcu kritiku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Korupcia, zneužívanie peňazí či prospechárstvo v tejto dôležitej inštitúcii prekvitali, a to musí skončiť,“ ozrejmil Pollák.Novela zákona by sa mala prerokovať na najbližšej riadnej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína 4. mája.„Ak budeme mať šťastie, už v lete začne fond fungovať transparentne a začne pomáhať tam, kde to je ozaj treba. Nie tam, kde to pomôže len vyvoleným,“ dodal Pollák.