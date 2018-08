Grendel nepodporí nový zákon o policajnom prezidentovi

Na snímke Gábor Grendel. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. augusta (TASR) – Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) nepodporí v parlamente návrh zákona, podľa ktorého bude policajný prezident sedem rokov neodvolateľný. Bez zmeny v bezpečnostných zložkách ostane podľa neho Slovensko banánovou republikou. Poslanec to uviedol v stanovisku zaslanom médiám.vyhlásil Grendel, podľa ktorého si Smer-SD chce zabezpečiť kontinuitu na čele polície aj pre prípad, že sa po najbližších voľbách ocitne v opozícii.povedal Grendel, ktorý tvrdí, že ľudia na Slovensku túžia po zmene, a to aj v bezpečnostných zložkách.uzavrel.Pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru (PZ) a šéfa Úradu inšpekčnej služby sa upravia. Policajného prezidenta má naďalej vymenúvať minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru.Na vymenovanie policajného prezidenta má byť potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Podľa návrhu možno do funkcie policajného prezidenta vymenovať len príslušníka PZ, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Vo funkcii by bol sedem rokov. Tá istá osoba by mohla byť podľa návrhu vymenovaná do funkcie iba raz.Zmeny sa dotknú aj inšpekcie ministerstva vnútra. Počíta s tým novela zákona o PZ. Mala by ísť na rokovanie vlády 22. augusta a následne by sa ňou mal parlament začať zaoberať na septembrovej schôdzi.Podľa ministerstva vnútra (MV) novela posilňuje nezávislosť inšpekcie MV a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta PZ a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Rezort navrhuje, aby bol zákon účinný od 1. januára 2019.