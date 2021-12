Grendel ostro skritizoval Kollárov nápad. So Smerom a Hlasom sa za okrúhly stôl nesadá, tvrdí

Rokovanie s nimi považuje za absurdné

S Pellegrinim ani nemôžu rokovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - S predsedom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) sa za okrúhly stôl nesadá. Vo svojom profile na sociálnej sieti to skonštatoval podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO).Reagoval tak na to, že predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) zvoláva okrúhly stôl s predsedami parlamentných strán o referende k predčasným voľbám.Grendel konštatuje, že politicky diskutovať napríklad s predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko Marianom Kotlebom o čomkoľvek je bizarná predstava, ktorú netreba ani rozoberať.„Rovnako absurdné však je rokovať o čomkoľvek s politikom, ktorý vytvoril skorumpovaný oligarchický systém, ktorý ešte aj nezákonne prenasledoval svojich kritikov. Alebo s politikom, ktorý si užíval všetky výhody tohto systému a nikdy sa mu nepostavil,“ povedal.Zároveň upriamil pozornosť na to, čo predstavitelia strany Smer-SD počas svojej vlády vykonali.Podpredseda NR SR poukázal, že Kollár za okrúhlym stolom nemôže s Pellegrinim rokovať, keďže jeho strana je mimoparlamentná a v parlamentných voľbách ešte nekandidovala.„Ale zase prečo nepozvať jeho predsedu, keď na tému referendum chodí neformálne diskutovať aj o jedno ústavné poschodie vyššie, než je parlament,“ uviedol Grendel, ktorý narážal na Pellegriniho stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Grendel pripomenul, že voľby v roku 2020 boli o tom, aby sa so stranami ako Hlas-SD a Smer-SD či hnutím Republika nikdy nesadalo za jeden stôl.