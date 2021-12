Grendel sa pustil do konšpirácií, Čaputovú a Pellegriniho podozrieva zo spiknutia proti Hegerovi

Udivený poradca prezidentky

Neschopnosť vláda bije do očí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že prezidentku Zuzanu Čaputovú a predsedu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho podozrieva z tajného stretnutia, na ktorom sa mali zaoberať premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).Grendel hovorí, že pár dní predtým, ako prezidentka „zvozila“ premiéra za manažovanie pandémie a v ten istý deň Pellegrini vyzval v rádiu Expres na očkovanie ľudí starších ako 60 rokov, sa obaja mali stretnúť v Prezidentskom paláci.„Keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegriniho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak," skonštatoval.Poradcu prezidentky Martina Burgra udivuje, že sa Grendel pustil do konšpirácie a v stanovisku zdôraznil, že hlava štátu sa bežne stretáva s politikmi.„V tom čase sa prezidentka dvakrát stretla s premiérom, z toho jedno stretnutie bolo neverejné. Rovnako neverejne sa v tom čase stretla aj s ministrom zahraničných vecí, ministrom zdravotníctva a lídrom opozičnej strany Petrom Pellegrinim. Rokovania s politikmi patria k bežnej práci prezidentky," ozrejmil poradca prezidentky. Konštatovať z toho nejaké závery o koordinovaných krokoch len preto, že sa niečo stalo v rovnakom čase, je podľa jeho slov iba prejavom domýšľavosti.„Nie je prekvapujúce, ak to prichádza zo strany konšpiračných médií alebo politikov, prekvapuje ma však, keď takéto konštatovania prichádzajú aj od podpredsedu parlamentu," dodal Burgr.Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) považuje za prirodzené, že prezidentka komunikuje aj na neformálnej úrovni s kľúčovými politickými predstaviteľmi vrátane Pellegriniho, lídra preferenčne najsilnejšej politickej strany. Pre agentúru SITA to skonštatovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Upozornila, že obsah neformálnych stretnutí Pellegrini nikdy nekomentoval ani ako predseda vlády, ani ako poslanec.„Na kritiku vlády a jej neexistujúceho predsedu nepotrebuje pani prezidentka ani Peter Pellegrini žiadne konzultácie, pretože neschopnosť vlády bije do očí každému jednému človeku na Slovensku,“ dodala hovorkyňa strany.Slová podpredsedu parlamentu Grendela o spiknutí sú podľa strany Hlas-SD konšpiráciou. „Sme prekvapení, že po nej siaha politik, ktorý sa doteraz svojim štýlom odlišoval od matovičovsko-pročkovských praktík v OLaNO,“ uzavrela Macíková.