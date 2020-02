Grendel z OĽaNO čelí obžalobe, údajne ohrozil bankové tajomstvo Kočnera

Predvolali novinárku Ruttkayovú

Kočnerove opičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prokurátorka krajskej prokuratúry v Bratislave Beáta Vítková podala 12. februára tohto roka na poslanca parlamentu Gábora Grendela z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) obžalobu pre ohrozenie bankového tajomstva Mariána K.Informoval o tom samotný Grendel, podľa ktorého mali byť vyšetrovatelia a dozorujúci prokurátor vylúčení z vyšetrovania pre zaujatosť, o čom svedčí prepis komunikácie Mariana K. z aplikácie Threema.Skutok sa mal stať v roku 2012, keď médiá informovali o neobvyklých finančných operáciách Mariana K. z jeho finančných účtov. Ten podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Ako uviedol Grendel, prípad dostala dvojica vyšetrovateľov Jombík, Barochovský a dozorujúcim prokurátorom bol zo začiatku Bystrík Palovič.„Štyri roky sa v tejto veci nič nedialo. Až v septembri 2016 vyšetrovatelia na návrh Mariana K. predvolali novinárku Martinu Ruttkayovú. Tá im predložila policajné dokumenty o prevodoch Mariana K. a do zápisnice výsluchu svedka tvrdila, že tieto dokumenty dostala odo mňa. Nebola to pravda, ale na základe tejto výpovede boli vznesené obvinenia voči mne a Danielovi Lipšicovi,“ povedal Grendel.Podľa neho dnes vďaka aplikácii Threema je preukázané, že svedkyňa klamala. Grendel citoval správu z aplikácie, ktorú Marian K. písal kamarátovi Petrovi Tóthovi vo februári 2018. Ruttkayová bola vtedy predvolaná na výsluch a Marian K. sa obával jej výpovede, že je schopná povedať, „že sme ju na to nahovorili“. Grendel tiež odcitoval už medializovanú informáciu, že si novinárka vypýtala od Mariana K. 1 300 eur na dovolenku.Grendel vyhlásil, že ak súd obžalobu na neho prijme, tak na hlavnom pojednávaní citáty z Threemy odcituje. Za samostatnú kapitolu označil vyšetrovateľov Jombíka a Barochovského, ktorí vzniesli voči nemu obvinenie ako aj prokurátora Bystríka Paloviča, ktorý prípad na začiatku dozoroval.„Podľa komunikácie v Threeme boli všetci traja opičkami Mariana K. V dôsledku toho museli vyšetrovatelia Jombík a Barochovský z polície odísť a Palovič má pozastavený výkon funkcie prokurátora rozhodnutím generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Všetci traja mali byť od začiatku vylúčení z vyšetrovania pre zjavnú zaujatosť,“ dodal Grendel.Podnikateľ Marian K. v súčasnosti stojí pred súdom ako spoluobžalovaný v kauze zmeniek televízie Markíza a v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.