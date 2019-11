Greta Thunbergová sa pripravuje na spiatočnú plavbu do Európy

Na archívnej snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. novembra (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová končí svoj pobyt v Severnej Amerike a v stredu sa začala pripravovať na návrat do Európy. Cestu cez Atlantický oceán opäť absolvuje na palube jachty, uviedla agentúra AP.Pätnásť metrov dlhý katamaran, na ktorom sa Thunbergová vydá na spiatočnú cestu, opäť spĺňa jej nároky na takmer nulovú uhlíkovú stopu a je vybavený solárnymi panelmi a hydrogenerátormi na výrobu elektrickej energie. Na rozdiel od jachty, ktorou 16-ročná klimatická aktivistka do Ameriky priplávala, je loď pomenovaná La Vagabonde vybavená aj toaletou.komentovala zvýšenie komfortu na spiatočnej ceste mladá aktivistka.dodala v utorok v stiesnených priestoroch jachty La Vagabonde kotviacej v prístave v meste Hampton v americkom štáte Virgínia. Odtiaľ by sa Thunbergová chcela v stredu vydať na plavbu do španielskej metropoly Madrid, kde sa bude v dňoch 2. - 13. decembra konať 25. Konferencia OSN o klimatickej zmene (COP 25).Okrem švédskej aktivistky budú posádku jachty La Vagabonde tvoriť jej majitelia, austrálsky pár Riley Whitelum a Elayna Carausuová so svojím 11-mesačným synom Lennym, ako aj skúsená námorníčka Nikki Hendersonová. Plavba cez Atlantik na jachte poháňanej vetrom môže trvať dva týždne až mesiac, pričom november sa nepovažuje za najpriaznivejší mesiac na jeho prekonanie.Thunbergová sa v auguste preplavila z Anglicka do USA na jachte s nulovými emisiami. Takýto spôsob dopravy si zvolila, keďže odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie a chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala tzv. uhlíkovú stopu. V septembri sa zúčastnila na klimatickom summite OSN v New Yorku, kde vo svojom prejave ostro kritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení problémov životného prostredia.V ostatných týždňoch sa mladá aktivistka zúčastňovala na klimatických protestoch v USA i Kanade, pričom po Severnej Amerike cestovala buď vlakom, alebo elektromobilom, ktorý jej požičal Arnold Schwarzenegger. Zo Severnej Ameriky sa neskôr plánovala presunúť do Čile, kde sa mala COP 25 pôvodne konať. V dôsledku protivládnych protestov však bol miesto jej konania preložené do Madridu.Thunbergová sa stala známou po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť".