Grigar získal zlato v K1 do 23 rokov

Na snímke slovenský vodný slalomár Jakub Grigar. Foto: TASR/Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenský reprezentant do 23 rokov Jakub Grigar získal na ME juniorov vo vodnom slalome zlatú medailu. Vo finále K1 v Liptovskom Mikuláši predviedol čistú jazdu a triumfoval časom 87,80 sekundy. Druhého Tomáša Zimu z Česka zdolal o 1,35 sekundy, bronz vybojoval Rus Sergej Majmistov (+1,60). Druhý Slovák v kanáli Adam Gonsenica skončil desiaty s mankom 7,82 s.Grigar získal svoje prvé zlato na európskom šampionáte v kategórii do 23 rokov. Dvadsaťdvaročný pretekár nedal vo finále súperom šancu a nadviazal na výkon zo semifinále, v medailovej jazde dokonca zlepšil svoj čas o viac ako sekundu.Kanoistkám do 23 rokov finále nevyšlo podľa predstáv. Najlepšie sa umiestnila Simona Maceková, ktorá skončila na 5. mieste, za víťazkou Marjorie Delassusovou z Francúzska zaostala o 5,26 sekundy. Monika Škáchová skončila za ňou šiesta. Striebro a bronz putujú do Česka zásluhou Martiny Šatkovej, resp. Terezy Fišerovej.