Grinerovú musia oslobodiť a dostať ju domov,už tri mesiace je vo vyšetrovacej väzbe v Rusku

Americká basketbalistka Brittney Grinerová je už takmer tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe v Rusku, kde čelí obvineniu z pašovania drog . V prípade dokázania viny jej hrozí až 10 rokov za mrežami.

Tridsaťjedenročnej pivotke tímu Phoenix Mercury z WNBA a ruského Jekaterinburgu verejne vyjadrujú podporu jej súčasné či bývalé spoluhráčky aj trénerky.

V piatok viaceré z nich zareagovali na zábery Grinerovej z Moskvy, kde jej predĺžili väzbu o ďalší mesiac. Mohlo by to znamenať, že jej prípad sa čoskoro dostane pred súd.

Predĺženie väzby

Bezpečný návrat domov

14.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Samozrejme, že nás sklamalo, keď sme sa dozvedeli o predĺžení jej väzby v Rusku. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme ju dostali von. Musíme ju oslobodiť a dostať ju späť domov. Dúfajme, že vláda s tým niečo dokáže urobiť čo najskôr," vyzýva Sandy Brondellová, ktorá trénovala Grinerovú osem rokov v klube Phoenix Mercury z WNBA, v súčasnosti vedie klub New York Liberty.Grinerovej niekdajšiu spoluhráčku z Phoenixu Danielle Robinsonovú zarmútilo, keď ju videla na záberoch z Moskvy sklonenú s putami na rukách a s kapucňou na hlave."Je to ako dostať ranu do brucha, videla som tie zábery. Je to veľmi smutné najmä pre niekoho, kto pozná ju aj jej rodinu a vie, aká je, aké sú jej názory a aká je dobrosrdečná," povedala Robinsonová.Podobne sa cíti aj Ariel Atkinsová, ktorá s Grinerovou hrala na OH v Tokiu v minulom roku: "Chcem urobiť všetko, čo môžem, aby som prispela k jej návratu domov. Je to devastujúce. Nedokážem si predstaviť, ako sa teraz cíti jej rodina."Za štvornásobnú víťazku Euroligy žien bojuje aj jej agentka Lindsay Kagawová Colasová. Tá pravidelne nabáda administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, aby využila všetky dostupné prostriedky a dostala Grinerovú rýchlo a bezpečne domov. Pripomenula, že v piatok ubehlo už 85 dní od jej zadržania.Trénerka tímu Dallas Wings z WNBA Vickie Johnsonová tiež vyjadrila na diaľku podporu svojej dobrej kamarátke: "Jediné, čo môžem robiť, je naďalej sa modliť za ňu a za jej rodinu. Dúfam, že je v poriadku po fyzickej aj mentálnej stránke."