Grlič: Chorvátske predsedníctvo chce dať EÚ nový impulz rozširovania

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli, ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. decembra (TASR) - Chorvátsko, ktoré od 1. januára preberá rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, chce dať nový impulz procesu ďalšieho rozširovania Únie. V tomto procese ráta aj s podporou Maďarska, povedal v piatok v Budapešti chorvátsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordan Grlič po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.Podľa agentúry MTI Grlič vyjadril poľutovanie nad tým, že rozširovanie EÚ bolo prerušené. Dodal, že jeho krajina preberá predsedníctvo v období mnohých výziev a že nadchádzajúci polrok si bude vyžadovať riešenie viacerých problémov.Maďarsko a Chorvátsko sú v mnohých strategických otázkach spojencami a viaceré výzvy posudzujú takmer totožne. Vo významných záležitostiach sú Maďari a Chorváti na seba odkázaní, ale aj ich hospodárska spolupráca je úzka, povedal Szijjártó.Maďarský minister na schôdzke zdôraznil význam energetickej bezpečnosti pre strednú Európu a svojmu rezortnému partnerovi navrhol, aby jeho krajina umožnila vstup Maďarska - ako menšinového vlastníka - do terminálu na ostrove Krk pre skvapalnený zemný plyn (LNG), a tiež, aby Chorvátsko a Maďarsko prepojili svoj trh s plynom. Tak by sa podľa Szijáártóa otvorili možnosti pre spoločné rokovania o nákupoch plynu a nová trasa by prispela k zlepšeniu energetickej bezpečnosti regiónu.Ladislav Vallach