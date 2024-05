Gröhling: Dnes si pripomíname porazenie nenávistnej ideológie, ktorá má na svedomí milióny nevinných životov

Európa si v stredu pripomína 79. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.



Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti, bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája. Bezpodmienečnú kapituláciu pritom nemecká branná moc podpísala už 7. mája 1945 vo francúzskom Remeši. Sovietsky zväz však následne tvrdil, že jeho zástupca na akte nemal potrebné právomoci, preto trval na opakovaní celej veci.





8.5.2024 (SITA.sk) - V stredu si pripomíname porazenie nenávistnej ideológie, ktorá má na svedomí milióny nevinných životov. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling , ktorý zároveň pripomína, že aj v dnešnej dobe je čoraz viac vidieť, že ideológia fašizmu a nenávisti sa ani po takmer 80 rokoch nevytratila z našej spoločnosti.Politici by podľa Gröhlinga mali jasne odmietnuť nenávistnú a extrémistickú politiku. Pod tým mal namysli nulovú spoluprácu s extrémistickými stranami, žiadne diskusie s hľadanými zločincami alebo odsúdenými neonacistami.„Stále pretrvávajú nenávistné tendencie, ktoré často živia práve poprední politici. Zároveň v spoločnosti panuje odmietanie demokracie či túžba po totalitných režimoch," myslí si Gröhling. Verí, že dnes si každý pripomenie, že fašizmus, extrémizmus i totalitné ideológie nemajú miesto v našej spoločnosti.„Dnešný deň by mal byť jasnou pripomienkou pre Slovensko aj pre politikov, kde ako krajina stojíme a na ktorú stranu histórie chceme patriť," uzavrel predseda SaS.