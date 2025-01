Gröhling kritizuje neotvorenie schôdze k vysloveniu nedôvery vláde, hovorí o absolútnom pohŕdaní ľuďmi na Slovensku – VIDEO

Koalícia chce len prekrývať skutočné problémy

Problém vyriešia len predčasné voľby

28.1.2025 (SITA.sk) - Utorkové neotvorenie schôdze k vysloveniu nedôvery vláde je absolútne pohŕdanie ľuďmi na Slovensku a voličmi nielen opozície, ale aj vládnych strán. Povedal to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Kritizoval, že poslanci koalície na schôdzu neprišli, neprezentovali sa, a tým pádom neumožnili jej otvorenie."Mohli sa obhajovať, odpovedať na otázky, argumentovať. Mohli povedať, že na Slovensku sa dobre žije, lebo podľa vládnej koalície sa tu dobre žije, a aj preto tu predkladajú také nezmyselné návrhy zákonov, ako je zakotvenie dvoch pohlaví do ústavy," povedal.Ironicky dodal, že na Slovensku zrejme nemáme iné problémy, funguje kataster, nemáme problémy v rezortoch zdravotníctva či vnútra. "Do ústavy idú dať, koľko máme pohlaví. Ja neviem, či Robert Fico nevie, čo má v nohaviciach," poznamenal líder liberálov. Koalícia chce podľa neho len prekrývať skutočné problémy.Gröhling zdôraznil, že vláda by mala riešiť v prvom rade opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom na Slovensku. "Momentálne ľudia zažívajú historicky najvyššie zdražovanie, ťažko sa žije na Slovensku. Tak nech sa páni postavia, idú cestovať po Slovensku, nech sa rozprávajú s ľuďmi, nežijú vo svojich bublinách a necestujú do Moskvy," odporučil. Koalíciu podľa neho zaujímajú len mocenské pozície.Líder liberálov tiež odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády aj úradníckej vláde. Problém podľa neho vyriešia len predčasné parlamentné voľby . "Budúci týždeň sa nebudeme prezentovať, nech vládna koalícia ukáže, koľko má hlasov a ako to ovplyvní vládnutie," dodal v súvislosti z otvorením riadnej schôdze Národnej rady SR , ktorá sa má začať 4. februára a na ktorej majú byť prerokované zdravotnícke zákony.Zároveň požiadal opozičných kolegov z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) , aby nelaškovali so Smerom a neohrozovali tým budúcnosť Slovenska. Reagoval tým na mediálne vyjadrenia podpredsedu KDH Viliama Karasa , ktorý nevylúčil povolebné rokovania so Smerom.