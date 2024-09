Gröhling: Slovensko zažíva v priamom prenose rozpad vládnej koalície (video)

Vyzval vládu, aby skončila

Vykázanie Plavákovej zo sály

Hrubé urážky na pôde parlamentu

25.9.2024 (SITA.sk) - Slovensko zažíva v priamom prenose rozpad vládnej koalície, uviedol líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Reagoval tak na hádky medzi koaličnými stranami a nevhodné vyjadrenia poslanca Rudolfa Huliaka (nom. SNS ) na pôde parlamentu.„V poslednej dobre sa vládne strany nevedia dohodnúť na ničom. Vidíme zákony, ktoré sa posúvajú, tajné voľby, ktoré sa posúvajú. Nevedia sa dohodnúť ani na tom zdražovaní, ktoré vymysleli," kritizoval Gröhling.Zdôraznil, že ani termín predloženia Ficovho zdražovania nie je jasný. Gröhling tiež vyzval, aby vláda skončila, pretože ľudia majú plné zuby situácie, keď sa koaličné strany zaoberajú len samé sebou.„Ľudia vidia, ako sa tu dohaduje Danko so Šutaj Eštokom , ako zasahuje prezident Peter Pellegrini , ako si posielajú mediálne odkazy. Toto je tá vláda pokoja?" povedal líder SaS.Andrej Danko počas stredajšieho rokovania parlamentu vykázal poslankyňu PS Luciu Plavákovú zo sály, pretože jej nálepky na počítači, vrátane dúhovej vlajky, podľa neho porušujú rokovací poriadok.Rudolf Huliak následne obhajoval Dankov postup a vyhlásil, že poslankyňu obhajujúcu interrupcie nemôže nazvať inak ako „sukou".„Takéto vulgárne a primitívne vyjadrenia tu nemajú čo robiť. Je to tak chrapúnske, že ja si neviem predstaviť, ako to dokáže SNS v budúcnosti prekonať," reagoval na brífingu Gröhling.Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková vyzvala poslankyne Hlasu Smeru aj SNS, aby sa ako ženy postavili za Luciu Plavákovú.„Musíme dať jasne najavo, že ako ženy nedopustíme takéto hrubé urážky na pôde slovenského parlamentu," povedala Kolíková.Poslanec Ondrej Dostál označil Huliakove slová za nechutné a absolútne prerazenie dna. Pre parlament a atmosféru v spoločnosti by podľa SaS bolo najlepšie, keby si poslanec Huliak vstúpil do svedomia a vzdal sa mandátu poslanca.