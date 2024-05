Gröhling vyjadril obavy o RTVS. Je neuveriteľné, že riaditeľom televízie by sa mohol stať Machala, ktorý tvrdí, že Zem je plochá (video)

Boj proti konšpiráciám

Obrátenie sa na Úniu a Ústavný súd

Plány na ôsmeho mája

2.5.2024 (SITA.sk) - Predseda strany Branislav Gröhling sa obáva, že by sa riaditeľom verejnoprávnej RTVS , po novom STVR, mohol stať konšpirátor, ktorý tvrdí, že Zem je plochá.Naráža tým na generálneho riaditeľa služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu , ktorý nedávno na otázku redaktora RTVS, či majú vo verejnoprávnom médiu dostať priestor aj ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá, odpovedal: „Je podložené, že Zem je guľatá?“„Na ministerstve školstva sme proti takýmto konšpiráciám výrazne bojovali a keď ešte teraz bude takéto niečo šíriť aj RTVS, tak je absolútne neuveriteľné, že sem môžu dosadiť aj takéhoto generálneho riaditeľa,“ povedal Gröhling vo štvrtok po stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS Ľubošom Machajom Zdôraznil, že SaS vyjadruje plnú podporu Machajovi aj zamestnancom RTVS. Strana bude podľa neho robiť všetko, aby zabránila „únosu RTVS“. Postupovať bude v troch krokoch, pričom dva z toho už zrealizovala.„Najskôr to bola hromadná pripomienka, ktorú sme dali k návrhu zákona, ďalej sme sa obrátili aj na Európsku úniu a keď ani toto nepomôže, tak sa obrátime na Ústavný súd ,“ povedal Gröhling. Tímlíder SaS pre kultúru René Parák pripomenul, že jednou z úloh verejnoprávnej televízie je vzdelávať a je absolútne nemysliteľné, aby do nej vstúpili konšpiračné zdroje.„Mali sme už takúto skúsenosť za pána Rezníka a nechceme, aby sa to zopakovalo, alebo ešte zhoršilo,“ povedal. Ako ďalej dodal, úspechom hromadnej pripomienky bolo, že z pôvodného návrhu vypadla Programová rada, ktorá bola podľa neho jednoznačne toxickým a cenzorským orgánom.„Nepoznám žiadnu televíziu v Európe, ktorý by mala takýto cenzorský orgán,“ podotkol Parák. Návrh z dielne ministerstva kultúry ide podľa neho proti novému európskemu aktu o slobode médií, v ktorom sa jasne hovorí, že akýkoľvek riaditeľ verejnoprávneho média musí dokončiť svoje funkčné obdobie v období, na ktoré bol relevantným legislatívnym nariadením zvolený.Na 8. mája majú predstavitelia strany SaS predbežne naplánované stretnutie s eurokomisárskou Věrou Jourovou , s ktorou sa chcú baviť o plánovaných zmenách v RTVS. Na margo štvrtkového protestu Progresívneho Slovenska v súvislosti s RTVS Gröhling povedal, že spolupráca s týmto hnutím, ako aj s KDH funguje veľmi dobre na pôde parlamentu, no každá zo strán robí v súčasnosti vlastné aktivity s rovnakým cieľom – zabrániť ovládnutiu RTVS.„V konečnom dôsledku to môže mať omnoho väčší význam. Samozrejme, ak vládna koalícia príde s návrhom tohto zákona nejakým zrýchleným spôsobom, na mimoriadnej schôdzi, alebo sa budú snažiť obmedziť rozpravu, tak si myslím, že pocítia opäť silu všetkých opozičných strán spoločne,“ dodal.