Grónsku regionálnu vládu oslabil odchod strany Partii Naleraq

Premiér Grónska Kim Kielsen (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 10. septembra (TASR) - Grónsky premiér Kim Kielsen začal v pondelok pracovať na vytvorení novej koalície po tom, ako z doterajšej vystúpila strana zasadzujúca sa za nezávislosť Grónska od Dánska, čo zanechalo jeho vládu bez parlamentnej väčšiny. Informovala o tom agentúra Reuters.Centristicko-populistická strana Partii Naleraq v nedeľu oznámila, že odchádza z koalície pre plán Kodane čiastočne financovať výstavbu troch letísk v Grónsku. To by so sebou prinieslo priame zapojenie sa Dánska do grónskej politiky, a preto "nechceme byť toho súčasťou", uviedla strana vo vyhlásení.Kielsenova koalícia sa sformovala v máji; odchod Partii Naleraq znamená, že koalícii zostane v 31-člennom zákonodarnom zbore 13 kresiel.Grónsko je samosprávna súčasť Dánskeho kráľovstva. Zatiaľ čo regionálna vláda rozhoduje o väčšine domácich záležitostí, Kodaň riadi zahraničnú a bezpečnostnú politiku tohto arktického ostrova.Dánska vláda je znepokojená, že čínska účasť na danom projekte - ako tiež naznačuje Grónsko - by mohla rozhnevať Spojené štáty ako blízkeho spojenca Kodane.Grónsku parlamentnú koalíciu po odchode troch poslancov za stranu Partii Naleraq tvoria politické subjekty Siumut (10 poslancov), Atassut (2 poslanci) a Nunatta Qitornai (1 poslanec). Opozícia pozostáva zo strán Inuit Ataqatigiit (8 poslancov), Demokraatit (6 poslancov) a Suleqatigiissitsisut (1 poslanec).