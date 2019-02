Gruevski: K úteku do Maďarska ma prinútilo ohrozenie života

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 3. februára (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski tvrdí, že po odsúdení za zneužitie moci ušiel vlani do Maďarska, pretože sa dozvedel o hrozbe, že ho vo väzení zabijú. Informovala o tom agentúra AFP.Gruevski utiekol v novembri 2018 do Budapešti, aby sa vyhol dvojročnému trestu odňatia slobody. V Maďarsku požiadal o politický azyl, ktorý mu udelili.V prvom rozhovore, ktorý poskytol od svojho úteku, Gruevski pre macedónsku televíziu Sitel v sobotu povedal, že najskôr chcel nastúpiť na výkon trestu i napriek "" povedal expremiér.dodal s tým, že správa o plánovaní vraždy pochádzala od "vyhlásil.Gruevski zastával funkciu macedónskeho premiéra v rokoch 2006-16. Vlani v máji ho v Macedónsku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur. Súd mu v októbri nariadil nástup na výkon trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol. Gruevski 11. novembra ušiel cez Albánsko, Čiernu Horu a Srbsko do Maďarska, kde požiadal o politický azyl, ktorý aj dostal.Gruevski v sobotu uviedol, že si zvolil Maďarsko, pretože ide o člena NATO a Európskej únie, ako aj "krajinu s nezávislými inštitúciami".Macedónske orgány vydali na Gruevského zatykač a Maďarsko žiadajú o jeho vydanie.Po jeho úteku voči nemu osobitný vyšetrovací tím prokuratúry, preverujúci obvinenia z korupcie počas jeho vlády, vzniesol ďalšie dve obvinenia z nelegálneho financovania jeho konzervatívnej strany VMRO-DPMNE a nezákonnej výstavby sídla tohto politického subjektu.