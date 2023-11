Gruzínec spôsobil na hranici smrteľnú nehodu, policajti ho chytili v lučeneckej nemocnici (foto)

Trestné stíhanie pre podozrenie z prevádzačstva

Dopravná nehoda na maďarsko-srbskej hranici

Európsky zatýkací rozkaz

3.11.2023 (SITA.sk) - V rukách polície skončil Gruzínec, ktorý spôsobil smrteľnú nehodu na maďarsko-srbskej hranici. Vďaka rýchlej výmene informácií a spolupráci slovenských a maďarských policajtov sa ho podarilo identifikovať a zadržať v nemocnici v Lučenci.Ústredné operačné stredisko prijalo 27. októbra podvečer informáciu, že do lučeneckej nemocnice prišlo motorové vozidlo, z ktorého vyskočil vodič a ušiel.Na zadných sedadlách zostal ležať zranený muž, o ktorého sa lekári okamžite postarali. Privolaní policajti prípad postúpili kolegom z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii , ktorí začali trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu prevádzačstva.Akonáhle to zdravotný stav muža dovolil, policajti spolu s tlmočníkom muža vypočuli. Zároveň nadviazali komunikáciu s maďarskými kolegami.Tí potvrdili, že zranený muž mal v to ráno spôsobiť vážnu dopravnú nehodu na maďarsko-srbskej hranici. Ťažké zranenia pri nej utrpeli traja muži, štyri deti, jedna žena nehodu neprežila.„Vodiča vozidla malo zobrať z miesta nehody iné vozidlo. Informácie nasvedčovali tomu, že vozidlo malo prevážať nelegálnych migrantov. Preto vzniklo podozrenie, že zranený muž v nemocnici môže byť páchateľom trestného činu prevádzačstva a zároveň aj vodičom, ktorý zavinil smrteľnú dopravnú nehodu v Maďarsku,“ informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru okamžite prijali prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré viedli k vydaniu európskeho zatýkacieho rozkazu.„Vo štvrtok 2. novembra sa v nemocnici uskutočnilo súdne pojednávanie, na základe ktorého bol 31-ročný občan Gruzínska vzatý do útekovej väzby na Slovensku, kde bude čakať na vydanie do Maďarska,“ dodala Bárdyová.