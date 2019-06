Gruzínski demonštranti žiadajú prepustiť zadržaných a odchod ministra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 24. júna (TASR) - Organizátori protestov v Tbilisi žiadajú prepustenie všetkých ľudí zadržaných počas zrážok pred budovou parlamentu v noci na 21. júna a požadujú aj demisiu ministra vnútra Giorgiho Gachariu. Podľa agentúry Interfax o tom informovali v pondelok v Tbilisi na stretnutí s novinármi.Varovali, že v prípade, ak minister neodstúpi, uskutoční sa v pondelok pred ministerstvom vnútra protestné zhromaždenie sprevádzané trúbením klaksónov áut.Avizovali tiež, že protestná akcia pred budovou parlamentu sa uskutoční aj v pondelok podvečer.Protestné zhromaždenia v Tbilisi sa začali v noci na 21. júna po vystúpení poslanca ruskej Štátnej dumy Sergeja Gavrilova, ktorý tam predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO) a o ktorom miestne médiá napísali, že v čase rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 podporoval Abcházsko a Osetsko.Demonštranti svoj protest využili aj na vyjadrenie nesúhlasu s vládou strany Gruzínsky sen, ktorá je opozíciou označovaná za proruskú.V prvú noc demonštrácií polícia proti jej účastníkom zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a streľbou gumenými projektilmi. Polícia počas prvého dňa zadržala 305 demonštrantov, väčšinu z nich už medzičasom prepustila na slobodu.Počas potýčok pred parlamentom bolo zranených najmenej 240 ľudí. Viacerí utrpeli vážne zranenia očí po zásahu projektilom.Gruzínska opozícia následne v piatok ráno vyzvala občanov, aby znova vyšli do ulíc Tbilisi. Protivládne zhromaždenia sa konali aj počas uplynulého víkendu.Pod ich tlakom vládna strana Gruzínsky sen v pondelok oznámila, že parlamentné voľby v roku 2020 by mali prebiehať na základe proporčného volebného systému. Predseda strany Bidzina Ivanišvili uviedol, že podľa nových pravidiel nebude existovať ani hranica zvoliteľnosti.Zmena volebného systému zo zmiešaného na pomerný (proporčný) bola jednou z požiadaviek protestujúcich. Okrem toho žiadali aj demisiu predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho, ktorý sa funkcie vzdal v piatok.Okrem ministra Gachariu demonštranti požadujú ešte aj demisiu šéfa bezpečnostnej služby Vachtanga Gomelauriho.Ivanišvili v pondelok povedal, že ľudia, ktorí vyprovokovali násilie i tí, ktorí používali nadmernú silu,. Obvinil súčasne opozičných lídrov, že naviedli demonštrantov, aby zaútočili na parlament.Kremeľ označil protesty v Tbilisi zaa v reakcii na to od 8. júla zastaví letecké spojenie s Gruzínskom. To vyvolalo kritiku mnohých Rusov, pre ktorých je Gruzínsko obľúbeným cieľom letnej dovolenky.Okrem toho ruský úrad pre dohľad nad kvalitou potravín (Rospotrebnadzor) v pondelok oznámil, že zaznamenal "zhoršenie" kvality gruzínskeho vína avšetkých gruzínskych alkoholických nápojov dovážaných do Ruska.Kremeľ deklaroval, že tento krok v žiadnom prípade nie je politický.Vzťahy medzi Gruzínskom a Rusko už dlho komplikujú snahy vlád v Tbilisi o vstup do Európskej únie a NATO. Konflikt vyvrcholil vojnou o odštiepenecké regióny - Abcházsko a Južné Osetsko - v auguste roku 2008.