Gruzínsko a Moldavsko zrejme tiež podajú žiadosť o členstvo v Európskej únii, nasledovali by tak krok Ukrajiny

3.3.2022 (Webnoviny.sk) -V nadväznosti na formálnu žiadosť Ukrajiny o vstup do Európskej únie (EÚ) sa očakáva, že o členstvo „v najbližšom čase“ požiadajú aj Moldavsko a Gruzínsko. Líder strany Gruzínsky sen Irakli Kobachodze už dokonca vyzval EÚ, aby urýchlene preskúmala žiadosť Gruzínska a udelila mu status kandidátskej krajiny do EÚ.Pre agentúru AP to vo štvrtok uviedol nemenovaný vysoký predstaviteľ únie, ktorý nechcel byť menovaný vzhľadom na citlivé geopolitické súvislosti po ruskej invázii na Ukrajinu.Obe krajiny už sú účastníkmi programov EÚ, žiadosť o vstup do únie by však znamenala významný posun v ich vzťahoch s 27-členným blokom.Akákoľvek žiadosť o členstvo a jej spracovanie by bol proces trvajúci dlhé roky, ktorý by zahŕňal zásadné politické zmeny, od obchodu až po opatrenia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii.