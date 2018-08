Gruzínsko a spojenci z NATO začali spoločné vojenské cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 1. augusta (TASR) - Gruzínsko odštartovalo v stredu spoločné vojenské cvičenie so Severoatlantickou alianciou. Manévre sa začali len niekoľko dní pred 10. výročím takzvanej päťdňovej vojny Gruzínska s Ruskom (7.8. - 16.8. 2008) o kontrolu nad separatistickým regiónom Južné Osetsko.Viac ako 3000 vojakov z Gruzínska a spojeneckých krajín NATO, najmä z USA, Francúzska, Nemecka, Británie a Turecka, sa bude zúčastňovať na cvičeniach, ktoré potrvajú až do 15. augusta.Gruzínsky minister obrany Levan Izoria vojenské cvičenie s názvom "Ušľachtilý partner 2018" označil za "ďalší dôkaz rastúcej podpory Gruzínsku" od strategických partnerov z členských krajín NATO.Cvičení sa zúčastnia aj obrnené vozidlá Stryker a Bradley, tanky M1A2, bojové vrtuľníky AH-64 Apache a UH-60 Black Hawk.Gruzínsko usiluje o členstvo v NATO a od roku 2008 má aj prísľub pozvánky. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý v júli (18.7.) tohto roku v bruselskom sídle Aliancie privítal gruzínskeho premiéra Mamuku Bachtadzeho, ocenil prínos tejto kaukazskej krajiny pre úspech misie NATO v Afganistane a potvrdil oprávnenosť euroatlantických ambícií Gruzínska. To podľa jeho slov potvrdil aj summit NATO v Bruseli (11.-12.7.), na ktorom lídri aliancie vyjadrili podporu integračným snahám Gruzínska aj Ukrajiny.