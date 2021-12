Gruzínsko je podľa Naďa čoraz bližším partnerom Slovenska, ich vojaci k nám možno prídu aj na cvičenia

Gruzínsko je nám čoraz bližším partnerom

Slováci pôjdu na cvičenia do Gruzínska

Spolupráca v obrannom priemysle

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Gruzínske ozbrojené sily a experti by sa mohli zúčastniť na medzinárodných vojenských cvičeniach v Slovenskej republike.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol v súvislosti s piatkovou návštevou gruzínskeho ministra obrany Juanshera Burchuladzeho.Slovenský šéf rezortu obrany privítal gruzínskeho partnera s plnými vojenskými poctami na pôde ministerstva. Počas rokovaní ministri ocenili kvalitu bilaterálnej spolupráce a identifikovali ďalšie možnosti na rozvoj vzťahov aj v politicko-vojenskej oblasti vrátane obranného priemyslu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.„Ministrovi Burchuladzemu som potvrdil podporu Slovenska pre suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska. Táto krajina nám je, aj vďaka pokroku vo svojich euro-atlantických integračných snahách, čoraz bližším partnerom. Som rád, že kvalitné vzťahy v politickej rovine vytvárajú pevné základy pre ďalší rozvoj spolupráce aj v oblasti obrany a bezpečnosti,“ povedal Jaroslav Naď.Medzi možnosti rozvoja spolupráce zaradil minister napríklad participáciu gruzínskych ozbrojených síl a expertov na medzinárodných cvičeniach v SR, kurzoch v oblasti likvidácie výbušnín či na špecializovanej príprave v rámci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.Ozbrojené sily SR budú v roku 2022 participovať na dvoch vojenských cvičeniach v Gruzínsku, a to na NATO-Georgia 2022 a NOBLE PARTNER 2022.Ďalším spôsobom rozvoja vzťahov je podľa ministrov posilnenie spolupráce v obrannom priemysle. Potenciál môže mať podľa Naďa napríklad partnerstvo s rezortnou akciovou spoločnosťou DMD GROUP či zapojenie akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín do údržby, opráv a revízie gruzínskej leteckej techniky či pozemnej zabezpečovacej techniky pre letectvo.