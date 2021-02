Gruzínsko vyžaduje pre vstup na svoje územie negatívny test alebo očkovanie proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Do Gruzínska môžu vstúpiť výlučne leteckou cestou všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie upozorňuje, že občania alebo rezidenti členských štátov Európskej únie (EÚ), Izraela, Švajčiarska, USA, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Bahrajnu, ktorí nepodstúpili očkovanie, môžu do krajiny vstúpiť výlučne leteckou cestou po preukázaní sa negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín.Na tretí deň po vstupe do krajiny sú povinní absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady.„V prípade, ak sa občania uvedených krajín nachádzali v ostatných 14 dňoch v Spojenom kráľovstve, musia po prílete absolvovať povinnú 12-dňovú karanténu,“ upozorňuje MZVEZ SR.Všetci cestujúci sú zároveň povinní pred vstupom na územie Gruzínska vyplniť registračný formulár.